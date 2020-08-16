جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements تواجد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز وطلائع الجيش المقامة حاليا بالدوري الممتاز، ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمتابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكرات المقبلة. ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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