شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُخصص فقرة للتصويب على المرمي في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتصويب على المرمى، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب في المران الأخير الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص رينيه فايلر على تنفيذ جانب خططي وفني في مران اليوم، وتحدث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء في الجزء الخاص بتدريبات الكرة، ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

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