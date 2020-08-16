شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد عن انهاء علاقة شريف إكرامي بالأهلي: خشية حدوث بلبلة جوه أوضة اللبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ضياء السيد نجم الأهلي السابق عن قرار مجلس الإدارة الحمراء بإنهاء علاقته مع شريف إكرامي حارس المرمى قبل نهاية الموسم الحالي، رغم أن الموسم لم ينته حتى الآن.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

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وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.