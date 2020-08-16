انت الان تتابع ناغلزمان يواجه مدربه السابق توخل ويحلم بـ"ذات الأذنين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناغلزمان مدرب لايبزيغ الحالم بكأس دوري أبطال أوروبا يواجه مواطنه توخل

بتأهل نادي لايبزيغ الألماني على حساب أتليتيكو الإسباني، يلتحق مدربه ناغلزمان بمواطنه توخيل مدرب باريس سان جيرمان، ليكون مدربان ألمانيان قد بلغا الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وألماني ثالث قد يلتحق بهما.

يوليان ناغلزمان مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ بات في بؤرة اهتمام مدربي كرة القدم في أوروبا بعد أن أضحى أصغر مدرب سنا يتأهل للقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز الليلة الماضية على أتليتيكو مدريد 2-1، وعينه على كأس البطولة التي توصف بـ "ذات الأذنين".

ومن جهته اعترف دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بأن الفريق الألماني تفوق على فريقه، وكان أفضل منه. وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا "أتفهم أن (لايبزيغ) كان أفضل منا لكن لم يكن باستطاعتنا تقديم المزيد.

ورغم أن ناغلزمان (33 عاما) بالفعل تجاوز كل التوقعات في موسمه الأول مع الفريق الألماني فإنه حاليا يتطلع للمواجهة التالية في الأسبوع المقبل في المربع الذهبي مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا الذي يدربه مواطنه الألماني توماس توخيل.

وقال ناغلزمان "المواجهات مع توماس تكون دائما مثيرة للاهتمام تماما.. لأنه يعرف جيدا كيف تكون كرة القدم. أتمنى أن يحالفني التوفيق في مواجهته وأن يؤدي لاعبو فريقي كما أدوا أمام أتليتيكو". وأضاف ناغلزمان "وستكون مباراة جيدة جدا".

وتوخيل (46 عاما) أكبر سنا وقد سبق له تدريب ناغلزمان لفترة قصيرة في فريق الرديف لنادي أوغسبورغ منذ 13 عاما قبل أن توقف الإصابة مسيرة ناجلزمان كلاعب ويعمل بعدها كشافا لتوخيل.

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ويمثل توخيل أيضا الجيل الجديد من المدربين الألمان الذين ظهروا خلال العقد الأخير وتميزوا بدقة التخطيط والتركيز على التفاصيل الفنية والخططية والجوانب النفسية للعبة.

كما يثبت ناغلزمان وتوخيل أيضا تميز المدربين الألمان بعد فوز مواطنهما يورجن كلوب مدرب ليفربول بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي ربما يكون هناك ثلاثة مدربين ألمان في قبل نهائي البطولة إذا ما فاز بايرن ميونيخ بقيادة هانز فليك على برشلونة في دور الثمانية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ونجحت أفكار ناغلزمان في مواجهة أتليتيكو وقضت على كل محاولة هجومية من جانب الفريق الإسباني ومن ثم أوقفت أقوى أسلحة المنافس من خلال دفاع متمكن يتسم بالمرونة إلى جانب النجاح في التهديف في الوقت المناسب.

ورغم أن تايلر أدامز أحرز هدف الفوز في الدقيقة 88 فإن مدافع لايبزيغ دايوت أوباميكانو هو من حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وعن سجله في مواجهة توخيل خلال وجودهما في الدوري الألماني قال ناغلزمان "واجهته كمدرب أحيانا لكني نادرا ما حققت الفوز. "لكني أتمنى أن يتغير هذا الآن. أتمنى الفوز ولو بأداء باهت".