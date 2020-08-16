شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي أزمة الأجانب.. والفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لوادى دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلى عودة ثنائى الفريق التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق من بلادهما، للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري، وذلك بعدما تغيب اللاعبان عن الفريق بسبب تواجدهما في بلادهما منذ توقف بطولة الدوري بسبب جائحة كورونا.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة في أزمة تأخر عودة الثنائى، بعدما حصلا على الموافقات الأمنية، وقاما بحجز تذاكر الطيران للعودة للقاهرة، فيما لا يزال موقف الأوغندى باتريك كادو، لاعب الفريق، غامضًا في ظل استمرار تعليق رحلات الطيران ببلاده بسبب جائحة كورونا، وواجه الإسماعيلى أزمة في عودة لاعبيه الأجانب للقاهرة بعد سفرهم لبلادهم في أعقاب تجميد النشاط الكروى في مارس الماضي.

وسادت حالة من القلق لدى الجهاز الفنى خلال الفترة الماضية بسبب تأخر عودة اللاعبين من بلادهم، فضلًاعن انطلاق بطولة الدوري دون وجودهم خاصة أنهم أخطروا الجهاز الفنى بأنهم لم يتدربوا سوى تدريبات بسيطة في المنزل، بينما أكد فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، أنه يتدرب في الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنيًا وبدنيًا للظهور في تشكيلة الفريق.

يأتى ذلك في الوقت الذي استأنف فيه الفريق تدريباته، أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، وحصد الفريق الثلاث نقاط من مباراته الماضية أمام المصري، بعدما رفض الفريق البورسعيدى التوجه للاستاد وخوض المباراة بسبب كثرة إصابة الفريق بكورونا.