مرتبط الزمالك يهزم 6 أكتوبر 19 - 13

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط يد الزمالك مواليد 2002 علي فريق 6 أكتوبر بنتيجة 19 - 13 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على صالة نادي أكتوبر ضمن مباريات الدوري الممتاز

بهذا الفوز فقد حافظ مرتبط الزمالك علي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 41 نقطة. ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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