شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم إكرامي .. حكاية 8 أهلاوية من عرش النجومية إلى النهاية المأساوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربما تكون محمولاً على الأعناق من قبل الأحاب والأنصار على مدار عقود عديدة، كنت خلالها بمثابة الابن الوفي للكيان، الذي وضع قدماً ونصف قدم أخرى داخل سجل الأساطير والرموز الخالدة، ولكن فجأة وبدون مقدمات تنقلب الأمور رأساً على عقب من خلال مواقف تحول دون كتابة النهاية السعيدة.

الأهلي أصدر قراراً باستبعاد شريف إكرامي، حارس وقائد الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، ومن ثم ابلاغه بنهاية رحلته داخل جدران التتش بعد مسيرة طويلة وحافلة، وذلك على اثر التغريدات التي دونها عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر" والتي لاقت بهجوم عنيف من قبل أنصار القلعة الحمراء.

إكرامي لم يكن وحيداً في مسلسل "النهاية المأسوية" عبر تاريخ النادي الأهلي، ولكنها مشاهد تكررت على مدار السنوات الماضية لنجوم أنهوا رحلتهم في قلعة الجزيرة بشكل غير متوقع، ليخرحوا من الأبواب الخلفية للنادي.

التوءم حسام وإبراهيم حسن، يمثلان بطولة حكاية النهائية المأساوية في الأهلي بعد تاريخ ضخم وحافل مليىء بالانجازات والألقب، فجاء انتقال التوءم للغريم التقليدي للأهلي، فريق نادي الزمالك، ثم التطاول في عدة مشهد على جماهير النادي الأحمر ورموزه ليدخلهما القائمة السوداء للنادي الأحمر.

ويفر الحارس التاريخي للكرة المصرية عصام الحضري من صفوف الأهلي في منتصف موسم 2007-2008 موجهاً ضربة لناديه في ظل عدم وجود البديل الكفىء ليعاني الأهلي من قرار الحضري الذي وضع حلم الاحتراف فوق كل اعتبار لينال "السد العالي" سخط أنصار التتش.

عبدالله السعيد يجسد شخصية النهاية المأسوية في الأهلي خلال شهر مارس من عام 2018، بعد توقيعه على عقود انتقاله للزمالك وهو لاعباً في صفوف الأهلي، فيظل مماطلة لتجديد عقده مع إدارة النادي الأحمر واخفاء الأمر عنهم، ليقرر النادي بيع اللاعب في واقعة شهيرة، قبل أن تستمر قصة أزمات عبدالله مع النادي بانتقاله لبيراميدز في الموسم الماضي.

تتواصل حكاية تحول نجوم الأهلي من عرش النجومية إلى النهايات المأساوية مع حسام عاشور، القائد التاريخي للنادي، والذي قدم له مجلس الإدارة الشكر على مشواره داخل الأهلي، ليخرج بعدها عاشور بعدة مقاطع فيديو تكشف العديد من الكواليس داخل النادي الأحمر بسبب أزمة مباراة اعتزاله وتوجيهه الشكر لتركي اّل الشيخ، ليتحول "المسمار" من معشوق غلى منبوذ من قبل جماهير القلعة الحمراء.

أحمد فتحي الذي لازال يتردي قميص الأهلي حتى الاّن وسط علامات استفهام من الكثيرين، رغم اعلان بيراميدز بشكل رسمي الانضمام لصفوفه وتوجيه الأهلي الشكر له في أبريل الماضي لعدم رغبته في تجديد تعاقده، فتحي كان "الجوكر" العائش داخل قلوب أنصار الأهلي ولكن مشاعرهم تحولت إلى مشاعر كره تجاه فارس الجبهة اليمنى بعد موقفه من التجديد والبقاء داخل الكيان الأحمر.

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رمضان صبحي ابن الـ 23 عاماً يكتب فصلاً جديداً في النهايات السوداء لنجوم الأهلي برفض اللاعب عرضاً كبيراً من النادي الأحمر وابداء رغبته في اللعب بقميص بيراميدز الذي قدم عرضاً مالياً أفضل مما قدمه النادي الأحمر.

أخيراً يخرج شريف إكرامي عن صمته ويكشف لجماهير الأهلي حقيقة اتهامه في الضغط على رمضان صبحي للرحيل عن النادي، ويدافع عن نفسه، لتشن جماهير النادي الأحمر هجوماً عنيفاً على تغريداته عبر تويتر، ويقرر النادي استبعاده ونهاية مشواره رسمياً داخل قلعة التتش.