شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكافئ شبابه بـ7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافأة سبعة ناشئين شباب بعمل عقود احتراف لهم، بعد تألقهم خلال الفترة الماضية، منذ انضمامهم للفريق خلال معسكر الإعداد لعودة الدور الثانى من الدورى، وحتى المباراة الأخيرة التي أحرز هدفها الناشئ الصاعد حسام أشرف في الوقت بدل الضائع ليحصد الزمالك 3 نقاط مهمة في بطولة الدورى.

الناشئون السبعة هم، أسامة فيصل «مهاجم»، حسام عبدالمجيد «مدافع»، علاء يحيى «ظهير أيسر»، حسام أشرف «مهاجم»، محمد طارق «مدافع»، بالإضافة إلى حسين فيصل وهانى رشدى المعارين إلى فريق طنطا.

فيما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إعطاء الفرصة لعدد كبير من الناشئين خلال مباراة نادى مصر، والمقرر إقامتها غدا، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى العام.

ويرغب كارتيرون، في إعطاء بعض اللاعبين الأساسيين راحة خلال مباراة مصر المقبلة، وذلك استعدادا للمباراة الهامة والمرتقبة، أمام الأهلى، في قمة الكرة المصرية، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

ويعانى الزمالك من بعض الغيابات التي تؤثر على أدائه، مثل يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلى بعد الإصابة العضلية التي لحقت به قبل بداية الدورى العام وأثناء معسكر الإعداد، بالإضافة إلى عبدالله جمعة الذي يعانى من إصابة لكن ابتعاده الرئيسى عن الفريق بسبب أحداث شغب مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، والتى شملت عقوباتها أيضا محمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، كما غاب حازم إمام عن المباراة الماضية أمام مصر المقاصة بسبب شكواه من الإجهاد العضلى، ومن المتوقع أن يغيب محمد حسن عن المباراة المقبلة نظرا لتعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية وهو ما أجبره على الخروج من الملعب بعد أقل من 10 دقائق على بداية اللقاء.

فيما ينوى كارتيرون، استمرار استبعاد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، من المواجهة المقبلة أمام نادى مصر، وذلك من أجل مواصلة برنامجه التأهيلى الذي يخضع له للتعافى من إصابة العضلة الأمامية.

ويرغب كارتيرون في تجهيز أوباما من أجل اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، وينتظر الجهاز الطبى، بقيادة محمد أسامة، طبيب الفريق، نتيجة الفحص الطبى الذي خضع له أوباما أمس «الأحد»، مع مواصلة برنامجه التأهيلى.

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وعن المباراة، قال كارتيرون، إنه سعيد للغاية كونه يمتلك لاعبين مقاتلين حتى النهاية وهو ما يجعله فخورا بهم ويجعله مطمئنا على مستقبله ومستقبل الفريق، وخصوصا في منافسات دورى ابطال إفريقيا.