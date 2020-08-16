شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر سيتي يهاجم جماهير ليفربول : «دموعكم مثيرة للشفقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، جماهير ليفربول، بسبب «الشماته» في خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا وخسارة الدوري.
وكتب بيرناردو سيلفا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتهى موسم 2019/2020 بالنسبة لنا بطريقة مخيبة لآمال كل المشجعين، ونحن آسفون لكم لهذا الموسم المحبط والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نعدكم به هو أننا سنقاتل أكثر في الموسم المقبل لنفوز ببطولات مهمة من أجلكم».
وأضاف سيلفا :«لكل مشجعي ليفربول الذي ليس لديهم أي شيء يفعلونه سوى الدخول على حساب مانشستر سيتي أنا آسف أيضا ولكن بشكل آخر، اتركنا وواجه دموع الفرح المثيرة للشفقة، اذهب واحتفل بألقابك أو حاول العثور على شريك لك أو اذهب واشرب الخمر مع صديق لك، أو حتى اقرأ كتابا، الخيارات كثيرة أمامك».
وخرج مانشستر سيتي من دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليون الفرنسي 3-1.
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