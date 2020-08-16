وزير الشباب والرياضة يبحث إنشاء المركز الرياضي المصري بتنزانيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اخر مستجدات انطلاق المشروع القومي لمواهوب الاسكواش بمركز شباب الجزيرة والمدينة الرياضية ببورسعيد ونادي النادي وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع معاونيه ومساعديه وقيادات الوزارة .

واكد صبحي ان المشروع القومي لموهوب الاسكواش بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ، يعد بادرة اولي من نوعها في المشروعات القومية لاكتشاف المواهب الرياضية في ظل توجيهات القيادة السياسية برعاية الموهبين علي مستوي الجمهورية وايماناً بأهمية رفع مستوي اللياقة البدنية لدي الشباب .

وأوضح صبحي ان المشروع سيتم تعميمه بجميع مراكز شباب الجمهورية فى مراحل قادمة بعد الإقبال الكبير الذى شهده افتتاح المرحلة بواقع 115 لاعب ولاعبه بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة و185 لاعب ولاعبه بالمدينة الرياضية ببورسعيد ، ويشمل المشروع مشاركة أعمار 2012، 2013، 2014، كخطوة أولى لتعميم الفكرة على كافة مراكز شباب مصر بهدف انتشار اللعب ، .مشيراً إلي انه يخصص 20% من اعداد للاعبيين بالمركز من أبناء القوات المسلحة والشرطة والايتام .

وناقش الوزير خلال الاجتماع اخر مستجدات مشروع انشاء المركز الرياضي المصري تنزانيا كخطوة اولي في دول افريقيا ، متناولاً اخر تطورات دمج خطة اتحاد الرياضة للجامعات مع خطة وزارة الشباب والرياضة ، واستعدادات تنظيم المهرجان الرياضي بالعلميين .

فيما وجه صبحي بتنظيم يوم رياضي للاعبي المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم Star of Egypt بنادي النادي ، كما طلب تحديد موعد اجتماع مع شركة مايكروسوفت بشأن بحث سبل التحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة .

و أشار صبحي إلي ان الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية بشان تخصيص مكان مخصص لسير الدرجات في المدن الجديدة بالإضافة الي التنسيق مع كافة الوزارات لتخصيص جراج لدرجات العاملين والمترددين علي الوزارات ، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة والحفاظ علي صحة ولياقة المواطنين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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