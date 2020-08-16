شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تفوز علي الترام في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السله للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الترام بنتيجة ٣٣/٥٥ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ ٨ من التاسع للسادس عشر بالدوري الممتاز بملعب وزارة الشباب والرياضة.

واكد مصطفي هدهود المدير الفني للفريق أن مباراة اليوم هي الأولي للفريق عقب توقف النشاط .. مشيدا بمجهود اللاعبات والتركيز حتي آخر دقيقه من عمر المباراة.

وطالب المدير الفني للفريق لاعباته بضرورة التركيز بمباراة الغد أمام الترام أيضا وتحقيق الفوز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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