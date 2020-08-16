شكرا لقرائتكم خبر عن ليون.. طارد الكبار من «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق ليون الفرنسى حديث العالم الرياضى، بعدما تمكن من الإطاحة بفريق مانشستر سيتى الإنجليزى من دورى أبطال أوروبا والفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الأول على أرض ملعب «خوسيه الفالادى»، وقبله أطاح بيوفنتوس.

كما لحق ليون بمواطنه باريس سان جيرمان، الذى سيواجه فريقًا ألمانيًا آخر، وهو لايبزيج، غدًا الثلاثاء، فى نصف النهائى، لتصبح المرة الأولى فى تاريخ المسابقة التى يبلغ فيها فريقان من فرنسا هذه المرحلة.

وتأهل ليون لمواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، والتى تُعد المقابلة الثانية التى تجمع الفريقين فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان فى مواجهة مكررة بالمرحلة نفسها بدورى الأبطال عام 2010، وخسر فيها الفريق الفرنسى اللقاء.

وحمَّلت الصحف الإنجليزية مسؤولية خروج مانشستر سيتى على المهاجم الإنجليزى، رحيم سترلينج، الذى أضاع فرصًا كثيرة من كثرة التهديف فى شباك ليون الفرنسى، خاصة التى كان سيدرك فيها التعادل لفريقه وتصبح النتيجة 2- 2، فعند الدقيقة 59 من عمر اللقاء أُتيحت فرصة ثمينة للمهاجم الإنجليزى من كرة عرضية أرضية، وأطاح بها فى سماء ملعب «خوسيه الفالادى»، الذى أُقيم عليه اللقاء بدلًا من أن يُسْكِنها شباك حارس ليون.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن هذه الفرصة كانت كفيلة بأن تعيد المان سيتى إلى اللقاء مجددًا، خاصة أنها كانت ستعيد المباراة إلى نقطة التعادل 2/2، ولكن تعامل «سترلينج» مع الكرة كان غريبًا وعجيبًا، خاصة أنها كانت فرصة سهلة جدًا لا تحتاج غير دقة فى التصويب لتسكن شباك فريق ليون.

وقال موقع صحيفة «الجارديان» إن «سترلينج» لن ينام لمدة يومين بسبب إهداره الغريب الفرصة السهلة التى سنحت له عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثانى للقاء ليون، والتى أضاعها بغرابة المهاجم الإنجليزى، مع أنها كانت فرصة تحتاج فقط أن يجعل الكرة ترتطم فقط فى قدميه لتسكن شباك الفريق الفرنسى.

فى الجهة المقابلة، أعلن هانسى فليك، المديرالفنى لفريق بايرن ميونخ، نسيان لاعبيه الفوز التاريخى على فريق برشلونة، الجمعة الماضى، بنتيجة 8- 2 خلال اللقاء الذى جمعهما فى دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا.

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وقال «هانسى» إن معدلات التركيز لدى اللاعبين مرتفعة للغاية، خاصة أنهم يعلمون جيدًا أن مباراة برشلونة جزء من البطولة، وليست اللقاء النهائى الذى نُتوَّج بعده ونحمل كأس أوروبا، فهم مقتنعون تمامًا بأن القادم أصعب، خاصة أن فريق ليون سيضع خططًا فنية متوازنة لإغلاق مفاتيح لعبنا سواء فى الوسط أو الهجوم، لذا علينا المبادرة الهجومية، كما فعلنا أمام برشلونة الإسبانى وأطَحْنا به من دورى أبطال أوروبا.