زاهي حواس ضيف اللقاء الحواري مع الشباب بوزارة الرياضة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف وزارة الشباب والرياضة عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وذلك ضمن سلسلة حوارات فكرية تحت عنوان "اتكلم". يُعقد اللقاء على مسرح وزارة الشباب والرياضة بعد غد الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2020 في تمام الساعة 12ظهرا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزاهي حواس الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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