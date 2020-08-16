شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تهاجم شريف إكرامي بسبب «التواطؤ» مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أمير هشام مذيع برنامج «التريند»، على قناة الأهلي شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، بسبب بيانه الأخير، للدفاع عن نفسه في أزمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال مقدم برنامج التريند عبر قناة الأهلي، إن توقيت خروج شريف إكرامي للحديث عن أزمة رمضان صبحي توقيت خاطئ، ويثبت تواطؤ عائلة إكرامي في الانتقام، وجعل رمضان صبحي ينتقل إلى بيراميدز.

من جانبه قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

وكان مجلس إدرة النادي الأهلي، قد قرر استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم وخروجه من قائمة الفريق.

وكان إكرامي قد نشر عبر حسابه على "تويتر" عدة تغريدات لتوضيح موقفه من رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.. طالع التفاصيل

وأوضح الأهلي أن السبب في العقوبة هو مخالفة شريف إكرامي قواعد النادي التي تمنع أي لاعب من الحديث عن لاعبين وأندية أخرى.

Advertisements