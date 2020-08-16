شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك ينتهون من اجراء مسحة كورونا قبل مواجهة «مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي اليوم. وخضع جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول قبل خوض المباريات بالدوري. ويلتقي الفريق مع نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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