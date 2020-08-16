شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد عبد الشافي عن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم بسبب الإجهاد.
وحضر عبد الشافي المران وعقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ثم جلسة أخرى مع كارتيرون في حضور المترجم أشاد به المدرب ووجه له الشكر على اجتهاده في المباريات الماضية والتزامه بتعليمات الجهاز الفني.
وخضع عبد الشافي للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع باقي اللاعبين استعدادا لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل.
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