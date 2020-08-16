شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوقف مران الزمالك اكثر من مرة تعرف علي السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة في مران الفريق للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام مصر المقاصة.

وكان الفريق قد حقق الفوز أمس على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

و أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام المقاصة تقسيمة بمشاركة إسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد عنتر وكريم بامبو وحسام أشرف وكاسونجو ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد عيد وعدد من الناشئين.

وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة في بعض الأحيان لإبداء بعض الملاحظات الفنية وتدريبهم خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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