شكرا لقرائتكم خبر فيتوريا يزيح الشهري والعبيد من حساباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر لـ»مكة» أن الجهاز الفني لكرة القدم بنادي النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا غير راض عن مستويات المدافع عبدالرحمن العبيد، وأنه يفضل مشاركة عوض خميس في هذا المركز بدلا عنه في المباريات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم وجود الطرف الأيسر الآخر، حمد المنصور إلا أن فيتوريا طالب الإدارة بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر آسيوي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي فتحت أبوابها أمس الأول.

وغاب العبيد، اللاعب الأساس في تشكيلة فيتوريا طوال الموسم الماضي، عن مباراتي الفريق الأخيرتين أمام أبها والوحدة بقرار فني بحت، كما غاب أيضا لاعب خط الوسط يحيى الشهري في إشارة إلى عدم رضا المدرب عنهما منذ الخسارة من الهلال 1-4 في الجولة الـ23.

في المقابل، بات المدافع عبدالله مادو على مقربة من عودة قيادة خط الدفاع في مباراة التعاون بجانب البرازيلي مايكون، وذلك عقب اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل 4 أشهر في العضلة الضامة وانتظامه في التدريبات.

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على صعيد آخر، نفى مصدر مسؤول داخل البيت النصراوي نية الجهاز الفني استعادة لاعب خط الوسط إبراهيم غالب الصيف المقبل.

ويلتحق غالب (31 عاما) خلال الفترة الحالية بناد خاص يعمل على إعداده، حيث يبحث عن عودة للملاعب في الموسم المقبل عن طريق أحد فرق دوري المحترفين بعد فسخ عقده من نادي الفيصلي وتوقفه عاما كاملا.

ميدانيا، واصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة التعاون الخميس المقبل في بريدة.

وقد رفض فيتوريا إراحة اللاعبين ساعيا إلى رفع المعدل اللياقي قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا، كما رفض عملية تدوير اللاعبين في المباريات المتبقية، مؤكدا أن سياسته تنتهج زيادة الانسجام.