شكرا لقرائتكم محمد شبانة: صدام في بيراميدز بسبب رمضان صبحي ورفع عقد عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع، عن أن لاعبي بيراميدز يترقبون صفقة انتقال رمضان صبحي للفريق خلال الأيام القادمة، قبل الدخول في صدام مع الإدارة بسبب راتب اللاعب الذي سيتقاضاه والذي وصلت قيمته لـ5 ملايين يورو 100 مليون جنيه في 3 مواسم مما يعني حصوله علي 33 مليون جنيه سنويا.

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وأكد محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن هناك أكثر من لاعب طالبوا المساواة برمضان صبحي أبرزهم الوافد الجديد من الأهلي أحمد فتحي وكذلك عمر جابر وعلي جبر، في الوقت الذي لم يدخل عبد الله السعيد نجم بيراميدز الأول في هذا الجدل خاصة وأن عقده يحتوي علي بند يمنحه الحق في الحصول على أعلى راتب في الفريق ورفع قيمة عقده تلقائيا، حال الاتفاق مع أي لاعب جديد على تقاضي راتب أعلى منه في اي وقت طوال مدة تعاقده مع الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.