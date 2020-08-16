شكرا لقرائتكم وائل القبانى: عمرى ما اقتنعت بالسحر ومحمود علاء كل تركيزه أنه يجيب جول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل القبانى لاعب الزمالك السابق، أنه لا يقتنع بأعمال السحر في كرة القدم، وخاصة في بطولات أفريقيا، وأن الاجتهاد والتعب في الملعب هو الفيصل في تحقيق البطولات.

وقال وائل القبانى فى تصريحات لقناة الزمالك: "عمرى ما اقتنعت بأعمال السحر في مباريات أفريقيا فلو بيكسبوا بالسحر ليه مش بياخدوا كل البطولات، ولو اقتنعنا بالسحر مش هنعرف نلعب كورة وهنعلق كل هزائمنا على شماعة السحر".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع بلاعب قلب دفاع، بالإضافة للظهيرين لعدم وجود سوى حازم إمام ومحمد عبد الشافى، وكل من يلعب في هذه المراكز لا يجيدون وتكون الأمور صعبة جدا عليهم".

وتابع وائل القبانى: "محمود علاء كل تركيزه أنه يطلع يجيب جون مالوش دعوة بمهامه الأساسية، فأنا أنصحه بالقيام بدوره الأول ثم تقديم الإضافة الهجومية ثانيا، وكذلك محمود الونش الذى يمتلك كل المقاومات التي تجعله أفضل مدافع في مصر ولكن عنده مشكلة في التوقيت والاندفاع".

وعن الحكام، أوضح وائل القبانى: "الحكام نسيت مهمتها الأساسية وبقيت عاوزة تصفر علشان تروح تشوف قرارها في الفار، فيجب على الحكام نسيان تقنية الفيديو وأن لها فقط عند الضرورة، وأخطاء الحكام غير متعمدة، وكل أندية العالم تتعرض للظلم التحكيمى وكل من لعب كرة القدم تعرض للظلم التحكيمى مقصود أو غير مقصود دا حسب إمكانيات الحكام".

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وأضاف وائل القبانى: "بصراحة الزمالك حاليا لا يلعب على لقب الدورى بسبب الفارق الكبير بينه وبين النادى الأهلى وفرصة كبيرة للمدرب باتريس كارتيرون لتجهيز الناشئين والشباب وإعطائهم الفرصة ليوسع من دائرة اختياراته".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "يحسب لقطاع الناشئين تألق هؤلاء الناشئين ثم جراءة كارتيرون الذى وثق في إمكانياتهم وأعطاهم الفرصة، وأثبت هؤلاء اللاعبين أنهم يستحقون المشاركة بسبب ما يقدمونه مع الزمالك".

وعن توقف الدورى، قال وائل القبانى: "كل فرق الدورى ستتأثر بتوقف المسابقة، ولم يحدث أن توقف الدورى مثل هذه المدة التي اقتربت من الـ5 أشهر، وإحنا بنلعب ساعة ما كنا بناخد 15 يوم إجازة كنا بنقول يا سلام على دى إجازة وكانت بتكون بين الدوريين، فما بالك بـ5 أشهر لازم تبعد اللاعبين والأندية عن مستواهم بالتأكيد".