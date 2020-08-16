شكرا لقرائتكم وائل القبانى: الزمالك مش بيلعب على لقب الدورى وفرصة لتجربة الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل القبانى لاعب الزمالك السابق، أن نادى الزمالك بعيد جدا عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، بسبب الفارق الكبير بينه وبين الأهلى المتصدر .

وقال وائل القبانى فى تصريحات لقناة الزمالك: "بصراحة الزمالك حاليا لا يلعب على لقب الدورى بسبب الفارق الكبير بينه وبين النادى الأهلى وفرصة كبيرة للمدرب باتريس كارتيرون لتجهيز الناشئين والشباب وإعطائهم الفرصة ليوسع من دائرة اختياراته".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "يحسب لقطاع الناشئين تألق هؤلاء الناشئين ثم جراءة كارتيرون الذى وثق في إمكانياتهم وأعطاهم الفرصة، وأثبت هؤلاء اللاعبين أنهم يستحقون المشاركة بسبب ما يقدمونه مع الزمالك".

وعن توقف الدورى، قال وائل القبانى: "كل فرق الدورى ستتأثر بتوقف المسابقة، ولم يحدث أن توقف الدورى مثل هذه المدة التي اقتربت من الـ5 أشهر، وإحنا بنلعب ساعة ما كنا بناخد 15 يوم إجازة كنا بنقول يا سلام على دى إجازة وكانت بتكون بين الدوريين، فما بالك بـ5 أشهر لازم تبعد اللاعبين والأندية عن مستواهم بالتأكيد".

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ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.