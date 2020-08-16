شكرا لقرائتكم ضياء السيد عن إنهاء علاقة شريف إكرامي بالأهلي: خشية حدوث بلبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق ضياء السيد نجم الأهلي السابق عن قرار مجلس الإدارة الحمراء بإنهاء علاقته مع شريف إكرامي حارس المرمى قبل نهاية الموسم الحالي، رغم أن الموسم لم ينته حتى الآن.
قال ضيا السيد في تصريحات خاصة: قرار إنهاء العلاقة مع إكرامي قرار عادي هو اعلن من قبل رحيله عن النادي بنهاية الموسم والقرار الاثنين متفقين عليه ولكن التوقيت هو من تغير بحيث يتم إنهائها حاليا بدلا من نهاية الموسم، مضيفا: "مش فارقة كتير".
وعن احتمالية وجود ربط بين موقف رمضان صبحي ورحيله المفاجئ عن الأهلي بإنهاء العلاقة مبكرا مع إكرامي رد قائلا: "بالطبع له علاقة بموضوع رمضان صبحي وبخصوص ما كتبه شريف على تويتر لأنه قد يحدث بلبلة للفريق خصوصا انه مقبل على تحديات كثيرة خصوصا انه سيرحل بنهاية الموسم لا محالة".
تابع: "واللاعبين هتسال معاه عن موضوع رمضان وهيعمل بلبلة جوه اوضة اللبس، لذا قد يكون تفكير النادي في إنهاء علاقته مع اكرامي".
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