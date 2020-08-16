شكرا لقرائتكم أول تعليق من إكرامي على قرار إنهاء علاقة نجله بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق على قرار إنهاء علاقة نجله شريف مع الأهلي بشكل رسمي بعد تبليغ الحارس من قبل ناديه بأنه خارج حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، قائلا: أنا لست طرفا في الموضوع هناك طرفين هما المشتركين في القرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باعتباره من أبلغ شريف بالقرار، وشريف باعتباره من تم إنهاء مشواره مع النادي.

وتحفظ إكرامي على إبداء رأيه في الأزمة، مؤكدا أنه قرار صدر من النادي وهو ليس طرفا فيها.، قائلا: ليس لي رأي لأقوله في الموضوع، ما حدث كان بين الأهلي واللاعب وهم المخولين بابداء رأيم بشأن إنهاء علاقة شريف.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

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وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.