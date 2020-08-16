شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان فى الدوري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏ Advertisements وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏ محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ‏ومصطفى شوبير.‏

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