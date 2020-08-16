شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الدوري المصري متناقض و"الفلوس" من غير حساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق على ارتفاع الأسعار الجنونى للاعبين التي شهدها الدوري المصري في الفترة الأخيرة، وقال إسماعيل خلال تحليل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش على أون سبورت:" الدوري المصري متناقض و الفلوس من غير حساب ومفيش توازن ولازم يبقى في ضبط ويتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف".

تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، بمواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش في تمام الثامنة مساءاً على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة هي الثانية للفريق السماوى بعد فترة التوقف والأولى للطلائع منذ خمسة أشهر كاملة.

بيراميدز نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، فيما شهد أخر ظهور للطلائع بالمسابقة تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في 10 مارس الماضى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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ويسعى الكراوتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة عجلة الانتصارات في صراعه المحتدم لإنهاء المسابقة في المركز الثانى المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد بعد تعاقده مع كوكبة من نجوم الاهلى أمثال رمضان صبحى وشريف اكرامى وأحمد فتحى فضلا عن تواجد عبد الله السعيد الذى سوف يسعى لزيادة رصيده من الأهداف لحسم لقب هداف الدوري لصالحه بعد وصوله للهدف رقم 16 .

في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لتدشين خطة تعديل وضع فريقه في المسابقة عن طريق حصد النقاط للهروب من مؤخرة الجدول معتمداً على كوكبة من النجوم على رأسهم عمرو جمال وعمار حمدى وحسام باولو .

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع مكون من :"أحمد الشناوي- علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق -عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة -إيريك تراوري".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام بيراميدز مكون من :"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف وعاصم صلاح ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وعمار حمدى وعمرو جمال".