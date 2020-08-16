شكرا لقرائتكم وائل القبانى: أتمنى نهائي مصري بأفريقيا ومتعملوش في الناشئين زى مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل القبانى لاعب الزمالك السابق، أنه يتمنى وصول الأهلى والزمالك إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب الرجاء والوداد المغربين.

وقال وائل القبانى فى تصريحات لقناة الزمالك: "أتمنى وصول الأهلى والزمالك لنهائى بطولة أفريقيا، ليه لا ويكون نهائي مصري خالص على أراضينا ويحقق الزمالك اللقب، وده وارد تحقيقه بنسبة تفوق الـ60% بإذن الله".

وتابع وائل القبانى: "مش مع عودة الدورى ولكن مع عودة النشاط، وكل الناس فاهم الزمالك غلط، الزمالك مع عودة النشاط مع إتاحة الفرصة للأندية للاستعداد لعودة النشاط ومواجهة أزمة كورونا مثل ما حدث مع الإنتاج والمصرى ولكن عودة الدورى منحت الأندية وقت قليل وضغطت كل الفرق وتسببت في أزمات كبرى بعدما رفض الاتحاد تأجيل المباريات".

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وأوضح نجم الزمالك السابق: "أسامة فيصل وحسام أشرف لاعبان واعدان ويمثلان مستقبل الزمالك وأتمنى من الناس متعملش معاهم زى ما عملوا مع مصطفى محمد، ووضع الضغط عليه وهو ما تسبب في ابتعاده عن التهديف وأصبحت العصبية تسيطر على أدائه، فأتمنى أن يهدأ ويركز وطول ما هو بيروح على الجول هيسجل هي مسألة وقت مش أكتر".

وعن توقعاته لمباراة القمة، أكد وائل القبانى: أن مباريات القمة بعيدة عن التوقعات ولا تخضع لأى مؤشرات قبلها، فمن الممكن أن يكون الاهلى مستواه كويس ويخسر ونفس الشىء للزمالك، والزمالك يملك العديد من الاوراق الرابحة في مباراة القمة مثل مصطفى محمد وبن شرقى، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو الذى يعد من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي ولكن بيزوده شويه، وكذلك أوباما الذى تأثر مستوى الزمالك بغيابه".