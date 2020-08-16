الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش

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جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري. ويلتقي فريقا بيراميدز وطلائع الجيش في الثامنة من مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار Advertisements خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن خط الهجوم: دودو الجباس بدلاء بيراميدز أمام طلائع الجيش أحمد الشناوي - علي جبر - جون أنطوي - محمد عطوة - إبراهيم عادل - أحمد أيمن منصور - عمر العيوني - محمد فتحي - أحمد توفيق.

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