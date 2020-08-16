شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. تدريبات خاصة لـ شيكابالا فى الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، حيث اكتفى اللاعب بأداء التدريبات في صالة الجيمانزيوم مع العناصر الأساسية التي شاركت في مبارأة المقاصة بعد أن اتجه عدد منهم لأداء تدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس أمام مصر المقاصة بأداء بعض التدريبات الخفيفة بالجري حول الملعب ، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

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وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا و الاطمئنان على اللاعبين.

وتحوم الشكوك حول قدرة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعرض اللاعب لشد فى العضلة الخلفية أدى إلى استبدالة فى مباراة الأمس أمام مصر للمقاصة، التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى، على ستاد القاهرة، ومن المقرر، أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية على هامش مران اليوم، للوقوف على حالته ومدى إمكانية تواجده فى المباراة المقبلة.

من المقرر، أن يُعيد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، التونسى فرجانى ساسى، بجوار طارق حامد، فى خط الوسط فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، بعد إصابة محمد حسن، وذلك بعدما كان يعتمد المدرب الفرنسى على ساسى فى مركز صانع الألعاب فى المباريات الماضية، فيما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون راحة، على أن يخضع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة كورونا جديدة، بمقر النادى، اليوم، للإطمئنان على اللاعبين عقب مواجهة مصر للمقاصة.