شكرا لقرائتكم شبانة: شركة البطاطس تطالب رمضان صبحي بـ4 ملايين جنيه لدفعهم للحاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة على تليفزيون " اليوم السابع " أن شركة البطاطس الراعية للنادي الأهلي طالبت رمضان صبحي برد مبلغ 4 ملايين جنيه والذي حصل عليه نظير تصوير اعلان للشركة قبل اعلان رحيله عن القلعة الحمراء بساعات.

وأكد شبانة في لايف اليوم السابع على تليفزيون "اليوم السابع "أن الشركة تعاقدت مع رمضان لكونه لاعبا داخل الأهلي كما وقع اللاعب علي العقد بهذه الصفة، وبالتالي بعد رحيله أصبح الاتفاق لاغي وعلى اللاعب رد المبلغ بالكامل.

Advertisements

وأضاف شبانة أن الشركة بالاتفاق مع الأهلي على اختيار وليد سليمان لتصوير مشاهد رمضان صبحي في الإعلان على ان يحصل هو على مبلغ الـ4 ملايين جنيه بعد استردادهم من رمضان صبحي، في الوقت الذي تجهز ادارة الأهلي حمله اعلانية اخري لبدلاء رمضان صبحي في الفريق وهما محمود عبد المنعم كهربا وكذلك طاهر محمد طاهر الوافد الجديد من المقاولون العرب يتم

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.