شكرا لقرائتكم برونو فيرنانديز يرفض مقارنته بكانتونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد من إمكانية دخوله في مقارنة مع إيريك كانتونا بعدما تألق اللاعب البرتغالي مع بداية مشواره في "أولد ترافورد" وأصر على أنه يحتاج إلى حصد الألقاب قبل إمكانية التفكير في الوصول إلى مكانة النجم الفرنسي.

وترك فيرنانديز بصمة واضحة منذ وصوله قادما من سبورتنغ لشبونة في يناير الماضي وسجل 11 هدفا وصنع ثمانية أهداف ليقود يونايتد لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

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وفتح هذا التألق الباب أمام مقارنات مع تأثير كانتونا الذي التحق بتشكيلة المدرب أليكس فيركسون من ليدز يونايتد في منتصف موسم 1992-1993 وقاد يونايتد لحصد لقب الدوري لأول مرة في 26 عاما.

وقال فيرنانديز (25 عاماً) لموقع النادي يوم السبت: من الرائع بالنسبة لي الاستماع إلى ذلك ووضع اسمي إلى جوار مثل هؤلاء العظماء. بالنسبة لي كانتونا كان لاعبا مذهلا للنادي وأنا أحتاج إلى أن أفعل الكثير حتى تتم مقارنتي به، أنا سعيد جدا بما حققته لكني لا أشعر بالرضا بعد كما قال المدرب.

ويلعب يونايتد مع إشبيلية في قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الأحد وسيحاول اجتياز الدور قبل النهائي لأول مرة هذا الموسم بعدما خرج من هذا الدور في كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.