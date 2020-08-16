رسميًا.. الأهلي يستبعد شريف إكرامي لنهاية الموسم

أعلن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استبعاد شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لنهاية الموسم وهخروجه من حساباته حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وقالت قناة الأهلي في منشور عاجل عبر شاشتها: "الجهاز الفني للأهلي يشكر شريف إكرامي ويستبعده من حساباته الفنية حتى نهاية الموسم."

وقرر الأهلي استمرار شريف إكرامي حتى نهاية الموسم في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن يأتي القرار الجديد في اليوم التالي لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بخصوص رفض رمضان صبحي الاستمرار في صفوف الفريق.

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وقال الموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الفني قرر استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

ولم ينضم شريف إكرامي لقائمة الأهلي في أي مباريات الفريق بعد عودة كرة القدم في زمن فيروس كورونا.

وقرر شريف إكرامي عدم تجديد تعاقده مع الأهلي منذ يناير الماضي، على أن يخوض تجربة جديدة في مشواره مع كرة القدم الموسم المقبل، وتشير كافة التكهنات إلى أن وجهته المقبلة ستكون بيراميدز، وهو نفس الفريق الذي يفاوض رمضان صبحي.