شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مواجهة أسوان في الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ‏ومصطفى شوبير.‏

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم. يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.