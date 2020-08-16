الأهلي يعلن قائمة مواجهة أسوان في الدوري العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قائمة الفريق لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ومصطفى شوبير.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم. يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.
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