شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان : الضغط الإعلامى و الجماهيرى سبب عدم تطوير أداء مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن الضغط الإعلامى و الجماهيرى سبب عدم تطور أداء مروان محسن مهاجم الفريق فى الملعب ، بعد ظهوره بمستوى متذبذب للغاية فى لقاء الإنتاج الحربى الذى شهد تعادل الفريقين الجمعة الماضية بالدورى الممتاز .

وقال ياسر ريان فى تصريح لـ الخليج 365 أنه لا يستطيع الحكم على أداء أليو بادجى ، خاصة أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق الأحمر حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكم عليه لا يصح بخوض مباراة أو مباراتين .

خاض ثنائى الأهلى مروان محسن ومحمود متولى جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، واكتفى الثنائى بأداء جلسة فى الجيم للتخلص من الإجهاد العضلى، فيما خاضت المجموعة التى شاركت فى مباراة الإنتاج الحربى تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الإنتاج الحربي التى أُقيمت أمس ، الجمعة، باستاد الاهلي الجديد في السلام بالدوري وقرر الجهاز الفني بدء الإستعداد اليوم لمباراة أسوان المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الـ20 للدوري الممتاز ويخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق لإختبار طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريب وبالتالي دخول قائمة مباراة أسوان بعد غد بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة للإصابة بكدمة في كعب القدم.