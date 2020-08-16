شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر الاستعدادات التنظيمية لمونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 من حيث التنظيم و إنتهاء الصالات المستضيفة للمنافسات و حفل القرعة المقرر له يوم 5 سبتمبر المقبل بحضور كبار المسئولين .

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على تفقد مقر قرعة بطولة كأس العالم فى أحد فنادق سفح الهرم بصحبة هشام نصر رئيس اتحاد اليد و منتصر النبراوى رئيس شركة بريزينتيشن صباح اليوم من أجل الإطمئنان على الترتيبات و خروج القرعة بشكل مشرف بعد نقل القرعة من متحف الحضارات لتصبح تحت سفح الأهرامات .

وصلت صالة العاصمة الإدارية الجديدة إلى المرحلة النهائية من الإنتهاء بتركيب مقاعد الصالة و الإنتهاء من تركيب المرافق الصحية و ما إلى ذلك .

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صالة العاصمة الادارية 1



صالة العاصمة الادارية 2

فرض المدير الفنى الأسبانى لمنتخب كرة اليد باروندو جرسيا اليوم الكامل بواقع تدريبين فى اليوم للاعبين لمدة 3 أيام فى الإسبوع الأول بمعسكر المنتخب المقام حاليا فى الغردقة على أن سطبق لمدة 4 أيام فى الإسبوع الثانى.

ومن جانبه أكد علاء السيد مدير المنتخبات القومية بإتحاد كرة اليد على أنه من المحتمل تغيير نظام برنامج المنتخب خلال المعسكر فى أى وقت .