شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الشكر .. 18 بطولة فى دولاب شريف إكرامى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب شريف إكرامى حارس النادى الأهلى نهاية مشواره قى القلعة الحمراء بعدما قام بنشر تغريدات لتبرأة نفسه من رحيل رمضان صبحى لاعب الفريق و زوج شقيقته عن الأهلى من أجل الإنضمام إلى نادى بيراميدز ، حتى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

كان شريف إكرامى قد أعلن عن رحيله من صفوف الأهلى في فبراير الماضي، عقب نهاية الموسم الجارى، بنهاية مدة تعاقده مع الفريق بحثًا عن تحدٍ جديد.

ولعب إكرامى فى صفوف فرق الناشئين بالنادى الأهلى بمختلف المراحل منذ بدايته، قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2004-2005، وخاض تجربة احترافية عام 2008 بين أنقرة التركى، وفينورد الهولندى حتى عام 2009، بعدها عاد إلى الدورى المصرى من بوابة الجونة قبل ارتداء القميص الأحمر من جديد عام 2010 ليستمر مع القلعة الحمراء 10 سنوات متواصلة حتى 2020.

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توج شريف إكرامى بـ 18 بطولة مع النادى الأهلى إفريقيًا ومحليًا ، حيث خاض 271 مباراة، بواقع 7 دورى مصرى، و5 سوبر محلى، و2 دورى أبطال إفريقيا، ولقب فى الكونفدرالية الإفريقية، وكأسى سوبر إفريقى، ولقب وحيد فى كأس مصر.

لعب إكرامى 14 موسم مع القلعة الحمراء ، حيث خاض 271 مباراة ، محققا حقق 18 لقباً بواقع 7 دورى مصري و 5 سوبر محلى و 2 دورى أبطال إفريقيا و لقب فى الكونفدرالية الإفريقية و2 كأس سوبر إفريقى و لقب وحيد فى كأس مصر.