شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا إعادة لمباراة الإسماعيلى والمصرى واعتماد نتيجة الـ 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا إعادة لمباراة الإسماعيلي والمصري في الدوري كما يتردد، وأنه سيتم اعتماد نتيجة المباراة كما هي، وستحتسب 2 /0 لصالح الإسماعيلي بعد تخلف المصري عن حضور اللقاء، إلى جانب خصم 3 نقاط أخري منه كما تنص اللائحة.

وأكد على الطرابيلى، أمين صندوق النادى المصرى البورسعيدي، أن ناديه صاحب حق فى أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي. وقال الطرابيلى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "وفد نادى المصرى المكون من محمد الخولى وعدنان حلبية لعرض وجهة نظر النادى على مسئولى اتحاد كرة القدم المصرى".

وأضاف الطرابيلى: "لم ينته التحقيق مع أحمد مسعود حارس المصرى، وستظهر نتائجه خلال الساعات المقبلة.. طرحنا وجهة نظر النادى بمنتهى الشفافية، وبأسماء اللاعبين المصابين، والمتاحين، وباقى الغيابات، ولم يكن لدينا سوى 8 لاعبين فقط، بالإضافة إلى باقى الجهاز الفني، ما عدا محمود عطا".

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وتابع أمين صندوق النادى المصرى: "كان من المستحيل أن نخوض لقاء الإسماعيلي، ونتعشم أن يتفهم مسئولو اتحاد الكرة الموقف، لم نتعمد الانسحاب أمام الإسماعيلي، وخضنا لقاء الزمالك، لو كان لدينا لاعبون جاهزون كنا سنخوض المباراة".

وأكد الطرابيلى: "أننا نريد من اتحاد الكرة البحث عن الحقيقة، نرى أن المصرى على حق، ولم تكن هناك نية للانسحاب مطلقاً، لكن الظروف وضعت الفريق فى مأزق، النادى الإسماعيلى توجه لأداء المباراة، كان قرارا إجباريا من اتحاد كرة القدم، ولو لم يتوجه لخوض اللقاء كان سيتعرض للعقوبة، لكن كان هناك تعاطف كبير من النادى الإسماعيلى تجاه المصرى، وكانوا يتمنون عدم اتجاه ناديهم لخوض اللقاء، لكن الجماهير يكون لها رأى ومجالس الإدارات لها آراء أخرى".

وأضاف أمين صندوق النادى المصرى: "نتحدث فى حق المصرى فقط، والموقف قد يتكرر بالانسحاب أمام الاتحاد السكندري، وهناك مسحة طبية خلال الساعات المقبلة".

وأنهى الطرابيلى تصريحاته قائلا: "حل الموقف كان يتوجب على اتحاد الكرة تأجيل كل المباريات من قبل لقاء الحرس، خاصة بعد ظهور 16 حالة، وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، فترة استكمال كأس مصر كان من الممكن خوض المباريات المؤجلة خاصة بعد خروج بعض الأندية من البطولة، نحن أصحاب حق ونتمنى الاستجابة".