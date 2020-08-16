شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة بطول الملعب فى الأهلى.. وفايلر يجتمع بمحمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع محمد هاني، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتحدث فايلر مع هاني في بعض الجوانب الفنية، وحرص على توجيه بعض التعليمات الخاصة باللاعب في المران الختامي للفريق قبل مواجهة أسوان.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص رينيه فايلر على تنفيذ جانب خططي وفني في مران اليوم، وتحدث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء في الجزء الخاص بتدريبات الكرة، ويلتقى الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.