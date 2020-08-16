شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى سادس جولات المرحلة الثانية من دورى مرتبط اليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الأحد ، مواجهات قوية فى إطارالجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية .

و شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، الأهلى على الحوار بنتيجة 34 / 24 و سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 27 / 20 و جزيرة الورد على حدائق الأهرام بنتيجة 10 / 0 و الطيران على الجزيرة 27 / 21 .

أما على صعيد المجموعة الثانية ، فاز كلا من ، الزمالك على أكتوبر 19 / 13 و طلائع الجيش على اصحاب الجياد 37 / 30 و البنك الأهلى على الزهور 10 / 0 و المعادى على لافيوم 25 / 15 .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

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كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.