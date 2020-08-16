شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على استاد القاهرة.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته في المسابقة في مواجهة أسوان.
من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، عصر اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء غد فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر فى الجولة الماضية أمام الانتاج الحربى بهدف لمثله، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
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