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الأهلي يُعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على ‏استاد القاهرة.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

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ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏في بطولة الدوري الممتاز.، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته في ‏المسابقة في مواجهة أسوان.‏

من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، عصر اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء غد فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر فى الجولة الماضية أمام الانتاج الحربى بهدف لمثله، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

 

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