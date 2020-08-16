شكرا لقرائتكم خبر عن اكرامي الشحات يعلق على قرار الأهلي بالاستغناء عن نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إكرامي الشحات نجم حراسة الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق على قرار النادي الأهلي بتجميد نجله شريف اكرامي ومنعه من التدريبات والمباريات حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، وقال إكرامي الشحات في تصريح مقتضب لليوم السابع :"ارفض التعليق على القرار لست أنا المعني بالتعليق، لكن أسألوا إدارة الأهلي عن سبب اتخاذ هذا القرار الغريب".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق، في الوقت الذي أرتبط أسم شريف إكرامي بالانتقال لبيراميدز والذي دخل في مفاوضات قوية لضمه.

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