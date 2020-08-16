شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمدرب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت المسحة الطبية التى أجراها أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن سلبية العينة وعدم إصابته بفيروس كورونا، بعد شكواه من بعض الأعراض خلال الأيام الماضية، وبعد نتيجة العينة التى جاءت سلبية من المقرر أن يقود توفيق تدريبات الفريق غدا فى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة الدورى.

ويتابع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حالة الدكتور أكرم محمد طبيب الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادى بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي، ويتابع رؤوف عبد القادر مدير الناشط الرياضي بالأهلي حالة طبيب فريق السلة لتقديم كافة الدعم والمساندة.

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وكان أكرم محمد قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا قائلا ، "السلام عليكم طبعا بشكر كل حد كلمني واطمن عليا وكل من ساعدني ، أحب اقول اه انا مصاب بكرونا ايجابي وفي الحجر المنزلي.. دعواتكم لأن موضوع مش سهل وربنا فقط الي يعلم.. الحمد لله.. دعواتكم".

من ناحية أخرى، أشاد أليكس يونج، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلى، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى للحفاظ على سلامة اللاعبين بعد قرار عودة النشاط الرياضى مجددًا، وعبر المحترف الأمريكى بصفوف الأهلى عن سعادته بقرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى مجددًا، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة التى تجاوزت الأربعة أشهر؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ممارسة كرة السلة من مسببات السعادة له منذ الصغر، والعودة مجددًا أمر أكثر من رائع .