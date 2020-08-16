شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يحصل على راحة فى الزمالك قبل مواجهة نادى مصر.. وشيكابالا فى التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم، الأحد، بسبب الإجهاد، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحضر عبد الشافي المران وعقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك ثم جلسة أخرى مع كارتيرون في حضور المترجم أوشاد به المدرب ووجه له الشكر على اجتهاده في المباريات الماضية والتزامه بتعليمات الجهاز الفني وخضع عبد الشافي للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع باقي اللاعبين استعدادا لمواجهة نادي مصر.

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فى نفس الوقت ، خضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، حيث اكتفى اللاعب بأداء التدريبات في صالة الجيمانزيوم مع العناصر الأساسية التي شاركت في مبارأة المقاصة بعد أن اتجه عدد منهم لأداء تدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون حصول اللاعبين على راحة، نظرًا لضيق الوقت، قبل مواجهة نادى مصر، عقب مواجهة مصر للمقاصة، بعدما نجح الفريق فى الفوز على الأخير بهدف نظيف سجله حسام أشرف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.