شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستهدفين في الأهلي من بيراميدز على طريقة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت أصداء رحيل رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني عن الفريق الأحمر واقترابه من بيراميدز تلقى بظلالها على الساحة الرياضية في الوقت الذي يوجد مخاوف داخل النادي الأهلي مع تكرار نفس الأمر مع لاعبين وعناصر أخري داخل جهاز الكرة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى.

Advertisements

ذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسئولى هدرسفيلد تاون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثانى، المقدم من النادى المصرى.

وكان النادى الإنجليزي، قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولى بيراميدز، وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولى النادى الإنجليزي.