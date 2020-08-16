- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو يطبق اليوم الكامل على منتخب اليد بمعسكر الغردقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض المدير الفنى الأسبانى لمنتخب كرة اليد باروندو جرسيا، اليوم الكامل بواقع تدريبين فى اليوم للاعبين لمدة 3 أيام فى الأسبوع الأول بمعسكر المنتخب المقام حاليا فى الغردقة على أن سطبق لمدة 4 أيام فى الأسبوع الثانى.
ومن جانبه أكد علاء السيد مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد على أنه من المحتمل تغيير نظام برنامج المنتخب خلال المعسكر فى أى وقت .
برنامج المنتخب
وأشاد صفا بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال وبحسه الوطني في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها الدولة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر باروندو يطبق اليوم الكامل على منتخب اليد بمعسكر الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.