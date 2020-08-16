شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لـ"مسحة" كورونا قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي اليوم، الأحد، وخضع جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول قبل خوض المباريات بالدورى، ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون حصول اللاعبين على راحة، نظرًا لضيق الوقت، عقب مواجهة مصر للمقاصة، بعدما نجح الفريق فى الفوز على الأخير بهدف نظيف سجله حسام أشرف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.