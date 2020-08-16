مباشر.. بيراميدز0 - 0 طلائع الجيش.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة فريق بيراميدز وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة دوري we المصري على ستاد الدفاع الجوي. ويمتلك بيراميدز 35 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بعد مرور 19 جولة، أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ16 برصيد 17 نقطة. وتكون تشكيل بيراميدز من: حراسة المرمى: مهدي سليمان. خط الدفاع: طارق طه، عبد الله بكري، ولفريد كانون، رجب بكار. خط الوسط: محمود حمادة، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، إسلام عيسى، إبراهيم حسن. Advertisements خط الهجوم: دودو الجباس. وتكون تشكيل طلائع الجيش من: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: زولا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح. خط الوسط: محمد أشرف روقة، مهند لاشين، عمار حمدي. الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، ناصر منسي. تابعونا لمزيد من التفاصيل..

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