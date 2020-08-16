إكرامي الشحات لمصراوي: لا تعليق على قرار الأهلي تجاه نجلي.. ولن يؤثر علي عملي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق، أنه لا يمتلك وجهة نظر في قرار النادي باستبعاد نجله شريف إكرامي حارس الفريق، حتى نهاية الموسم.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر أعلن عن تقديم الشكر لشريف إكرامي، واستبعاده من حساباته حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أملك وجهة نظر في قرار الأهلي ضد شريف باستبعاده من حسابات الجهاز الفني لنهاية الموسم".

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وأضاف: "قرار الأهلي لن يؤثر علي عملي في النادي كمشرف علي مدربي قطاع الناشئين، ويجب أن يتم الفصل في الأمور".

وأكد إكرامي الشحات: "لم يخطر ببالي أن اقدم اعتذار عن منصبي بعد أزمة رمضان صبحي مع النادي".

واختتم حارس الأهلي الأسبق تصريحاته: "لا أعمل في قطاع الناشئين، لأنني صديق محمود الخطيب، لكني أعمل بسبب خبراتي في مجال تدريب حراس المرمي".

جدير بالذكر أن شريف إكرامي قرر عدم تجديد تعاقده مع الأهلي منذ يناير الماضي، على أن يخوض تجربة جديدة في مشواره مع كرة القدم الموسم المقبل، وتشير كافة التكهنات إلى أن وجهته المقبلة ستكون بيراميدز، وهو نفس الفريق الذي يفاوض رمضان صبحي.