مصدر في المصري لمصراوي: قدمنا تظلمًا بشأن قرار لقاء الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-شريف عادل:

أكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، أنه تم تقديم مذكرة رسمية إلي لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم على أحداث مباراة الإسماعيلي.

وقال مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه في تصريحات ليلا كورة، إنه يتمنى أن تأتي لجنة التظلمات بحقنا وان يتم إعادة المباراة.

وأوضح، أن مجلس إدارة النادي البورسعيدي طلب في المذكرة ان يتم إعادة المباراة، مشيرا إلى ان هذا حق مشروع لهم ولن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

ومن جانبه، كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن تطبيق اللائحة على المصري البورسعيدي بعد انسحابه من المباراة التي تقرر إقامتها اليوم الجمعة ضد الإسماعيلي في بطولة دوري we المصري.