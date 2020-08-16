قناة الأهلي: الجهاز الفني يشكر إكرامي ويستبعده لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلنت قناة الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قدم الشكر لشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، وقرر استبعاده من حساباته حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.
وقالت قناة الأهلي في منشور عاجل: "الجهاز الفني للأهلي يشكر شريف إكرامي ويستبعده من حساباته الفنية حتى نهاية الموسم."
وقرر الأهلي استمرار شريف إكرامي حتى نهاية الموسم في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن يأتي القرار الجديد في اليوم التالي لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بخصوص رفض رمضان صبحي الاستمرار في صفوف الفريق.
ولم ينضم شريف إكرامي لقائمة الأهلي في أي مباراة بعد عودة كرة القدم في زمن فيروس كورونا.
وقرر شريف إكرامي عدم تجديد تعاقده مع الأهلي، على أن يخوض تجربة جديدة في مشواره مع كرة القدم الموسم المقبل، وتشير كافة التكهنات إلى أن وجهته المقبلة ستكون بيراميدز، وهو نفس الفريق الذي يفاوض رمضان صبحي.
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