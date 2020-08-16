محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن الجهاز الطبي بالفريق طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بتوصيل طلباتهم بزيادة الراتب الشهري الخاص بهم لمحمود الخطيب، رئيس النادي.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن خالد محمود، طبيب الفريق، تحدث أكثر من مرة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لزيادة راتب الجهاز الطبي للفريق.
وأضاف المصدر أن طبيب الفريق طالبه بنقل الأمر لإدارة النادي ولجنة التخطيط، فالجهاز الطبي يحصل علي نفس راتبه دون أي زيادة منذ عام ٢٠١٥، بما لا يتماشي مع غلاء المعيشة.
واختتم المصدر تصريحاته أن سيد عبد الحفيظ وعد بنقل الأمر من جديد لمحمود الخطيب، رئيس النادي، ومحاولة زيادة الراتب الشهري لأعضاء الجهاز الطبي، ولو بنسب قليلة، خاصة أن بعض أعضائه رفضوا عروضا للعمل في أندية أخرى كانت ترغب في استقطابهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي لمصراوي: الجهاز الطبي للفريق يطالب بزيادة راتبه الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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